В ОК "Південь" підтвердили, що окупанти тікають з правого берега: чи може бути це пасткою

Вже кілька днів поспіль з'являється інформація про те, що окупанти втікають з правого берега Херсонщини. Росіяни справді вивозять живу силу та техніку з правого берега Херсонщини.

Про це 24 каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона також зазначила, що це не останнє повідомлення з Півдня, будуть ще.

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За її словами, станом на зараз у росіян дійсно триває евакуація – вона панічна, окупанти проводять переформатування підрозділів.

Зокрема, на лівий берег Дніпра переміщують дієздатні регулярні частини російської армії, а також офіцерський склад,

– каже Гуменюк.

Як зазначає речниця ОК "Південь", установи, які окупанти встигли розгорнути під час тривалої окупації, зокрема банківські установи та пенсійний фонд, теж вивозять.

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Така поведінка росіян – це натяк на "жест доброї волі" і яскраве свідчення того, що Херсон – це Україна і все повертається на свої місця.

"А погрози підірвати Каховську ГЕС – це потужний техногенний шантаж, окупанти вже не вперше так себе поводять. Просто зараз трохи перемістили фокус уваги із Запорізької АЕС", – додає Наталія Гуменюк.

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Чи може відступ окупантів з Херсону бути пасткою

Наталія Гуменюк каже, що у росіян в питанні "відступу із Херсону" подвійний напрямок роботи. Вони готуються до власного відступу, навіть у Скабєєвої виникають питання про "утримання Херсону".

Якщо навіть у затятих пропагандистів є сумніви – це означає, що потрібно просувати певні меседжі.

Все ж таки – у нас гібридна війна, інформаційний фронт теж має бути на рівні. А якщо не вдається здобути щось на реальному бойовому фронті – потрібно забезпечити "інформаційну подушку",

– каже речниця ОК "Південь".

З військової точки зору, за словами Гуменюк – це може бути певний маневр, але варто усвідомити, що обдумують свої майбутні кроки не лише окупанти, а й наші Сили Оборони.

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