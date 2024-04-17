"Ніч була дуже важкою": куди на Херсонщині особливо жорстоко гатить ворог

Російські обстріли Херсонщини не зупиняються ні на день. Окупанти цинічно б'ють по житлових населених пунктах. Лише упродовж 16 квітня зафіксовано влучання у магазин, аптеку, підприємство, припортову інфраструктуру. На жаль, є поранені.

Дедалі частіше повідомляють саме про знищення цивільної інфраструктури. Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, додавши, що хоч статистично кількість обстрілів нібито менша, але вони стали важчими та призводять до більших руйнувань.

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Росія навмисно б'є по житлових будинках

Наслідки від обстрілів дуже серйозні, але, на щастя, люди в Херсоні вже добре вміють ховатися. У них виробилися рефлекси й миттєва реакція на звуки.

Сьогоднішня ніч була дуже складною, тому що від вечора 16 квітня росіяни безперестанку гатили, обстрілювали Херсон з чогось важкого. Місцеві кажуть, що вже давно такого не було,

– розповіла Євгенія Вірлич.

У зведеннях Генштабу можна побачити, що, наприклад, порівняно з осінню 2023 року, обстрілів стало менше. Але ті руйнування, які вони спричиняють, – значно більші та важчі. Мовиться про весь правий берег Херсонщини.

Дуже багато об'єктів постраждали. Складається враження, що росіяни чудово знають, куди бити, тому б'ють конкретно по будинках, в яких живуть мирні люди. Вони ціляться по лікарнях, школах, туди не завжди долітає, але окупанти добре розуміють, що поруч є ринки, житлова забудова,

– сказала журналістка з Херсона.

Дуже сильно зараз страждає частина Бериславського району, яка розташована вздовж річки Дніпро, це найближчі громади до окупантів. Там дуже великі проблеми зі світлом, втім всі відповідні служби намагаються працювати надзвичайно швидко й злагоджено.

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