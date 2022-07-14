На Херсонщині та Миколаївщині – вибухи: ймовірно, палають російські склади

У Новій Маячці, що на Херсонщині, та у Снігурівці на Миколаївщині ввечері 14 липня пролунали вибухи. Очевидці повідомляють, що горять російські склади та бази.

Так, ЗМІ повідомляють про точковий удар по штабу росіян у Снігурівці. Пишуть, що зарево видно за 60 кілометрів від вибуху.

До речі Ворог переміщує свої склади подалі від лінії фронту: чи досягатимуть туди ЗСУ

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що у Новій Маячці, за інформацією місцевих, палає щось вороже. Однак поки немає офіційного підтвердження.

Тим часом в мережі діляться яскравими світлинами пожеж.



Ймовірно, горять склади окупантів / Фото з телеграм-каналів

Також Братчук поділився переліком знищених за сьогодні баз та складів окупантів:

Нова Каховка. Мінус база.

Снігурівський район, Миколаївщина. Мінус БК.

Баштанський район, Миколаївщина. Мінус БК.

Раденськ, Херсонщина. Мінус БК.

ЗСУ знищують російські склади один за одним

Українські військові завдали сильного удару по скупченню сил ворога у Чкаловому, а також влучно ліквідували склад російських окупантів у славнозвісній Чорнобаївці на Херсонщині.

У тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині теж лунали гучні вибухи. Ймовірно, пов'язані зі знищенням ворожих баз чи складів.

Крім того, точного удару ЗСУ завдали по ворожому складу у Новій Каховці. Російські пропагандисти збрехали своїм громадянам про "вибухи селітри".

Через ці масові удари ворог почав боятись. Окупанти переміщують свої військові ресурси якомога далі від лінії фронту.

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