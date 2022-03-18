На Херсонщині міськрада не планує жодних евакуаційних рейсів: не вірте окупантам

18 березня 2022 , 12:07
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Джерело:

телеграм-канал Херсонської міської ради

Мешканців Херсону попросили не вірити у фейки, які зараз поширюють окупанти. Один із них стосується того, що буцімто плануються евакуаційні рейси з міста.

Мешканців міста не планують евакуйовувати. Про це розповідається у телеграм-каналі Херсонської міської ради.

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Містян закликали слухати лише офіційні джерела інформації

Міська влада не планує проводити жодних заходів стосовно евакуації населення,
– наголошують у повідомленні.

Водночас містян попросили користуватися лише офіційними джерелами інформації:

  • сайтом Херсонської міської ради,
  • телеграм- та інстаграм-каналами Херсонської міської ради,
  • а також фейсбук-сторінкою.

Ми ж нагадаємо, що 18 березня відкрили 9 гуманітарних коридорів в Україні. Мовиться про евакуацію населення з Донецької, Харківської та Сумської областей. Херсонську, як бачите, Ірина Верещук під час свого ранкового брифінгу не згадала.

До теми – Брифінг Верещук від 18 березня – дивіться відео:

 

Автор: Назарій Лазур