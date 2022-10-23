На Херсонщині український військовий збив російський гелікоптер з кулемета

Український військовий збив російський гелікоптер з кулемета

Так, матрос одного з підрозділів одеської бригади морської піхоти збив із кулемета російський бойовий гелікоптер К-52 "Алігатор". Про це повідомили у 35 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірал Михайла Остроградського.

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За даними бригади, морпіх вчасно відреагував на появу російського гелікоптера та знищив його кулеметним вогнем.

Знищив ворожий гелікоптер із кулемета. Морпіх вчасно відреагував на появу ворожого гвинтокрилу та кулеметним вогнем перетворив лІтальний апарат в лЕтальний,

– зазначили у відомстві.