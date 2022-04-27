На Херсонщині назріває тюремна катастрофа: про тисячі працівників колоній і в'язнів забули

Через російську окупацію Херсона в місті почались проблеми з утримуванням в'язнів і з роботою працівників колоній. Вони стали заручниками подій, як і всі херсонці.

Про ситуацію розповіла очільниця департаменту у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Херсонської міської ради Гаяне Оганесян. Вона просить відповідні українські органи пояснити, як пенітенціарним службам працювати далі.

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Евакуації в'язниць не було і нема

За словами Оганесян, працівникам колоній не пояснили, як їм працювати далі. Ні їх, ні ув'язнених не евакуювали і досі мови про це нема.

Вони продовжують виконувати свої функціональні обов'язки, охороняючи близько 2 тисяч засуджених і ув'язнених. Частина з них хворіє на туберкульоз і потребує постійного медичного нагляду і ліків,

– пояснює вона.

Звільнитись і спробувати поїхати з окупованої території працівники не можуть. Як пояснює Оганесян, значна частина засуджених мають термін довічного ув'язнення. Тобто це вбивці й насильники.

"Вони завтра можуть опинитися на вулицях міста. Якщо службовці пенітерціарної системи складуть свої повноваження, не буде кому охороняти злочинців. Місто може поринути у хаос, а херсонці опиняться під подвійною небезпекою", – каже жінка.

Плани росіян щодо засуджених невідомі

Також Оганесян каже, що в Херсоні нічого не знають про те, що російські загарбники думають робити з засудженими.

Вона припускає, що росіяни можуть як випустити їх на вулиці, так і дати у руки зброю й відправити вбивати наших воїнів на фронт. Пенітенціарії не хочуть працювати на загарбників, а залишити засуджених без нагляду не можуть.

Саме тому Гаяне Оганесян звернулась до всіх відповідальних органів України щодо цієї ситуації. Вона просить пояснити співробітникам як саме їм продовжувати нести службу у тимчасово окупованому місті. Також жінка попросила не забувати про херсонців і не залишати напризволяще.

Ситуація в Херсоні: останні новини

Місто залишається окупованим. Росіяни продовжують агітувати мирних жителів Херсонщини за "русскій мір". Але українці не здаються і опираються ворогам.

Російські загарбники призначили в місті керівників-колаборантів, там хочуть провести так званий референдум. Міський голова Ігор Колихаєв звернувся до Офісу Президента і сказав, що залишається у Херсоні, з людьми, які довірили йому управління містом.

Рашисти поставили на посади керівників ОДА та мерії колаборантів Володимира Сальдо та Олександра Кобця. Українська влада міста переконана – після перемоги тих зрадників покарають.

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