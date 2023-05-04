23 невинні жертви: на Херсонщині оголосили триденну жалобу за вбитими внаслідок російських атак

У Херсонській області оголосили три дні жалоби за мирними мешканцями, яких вбила Росія. Мовиться про 4, 5 та 6 травня.

Глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін закликав людей о 12 годині вшанувати загиблих хвилиною мовчання. Адже 3 травня Росія цинічно та цілеспрямованого вдарила по мирних людях у Херсоні та області.

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Що відомо про вшанування пам'яті загиблих

Двадцять три обірвані життя. Сорок шість поранених. Залізничний вокзал, супермаркети, автозаправка, житлові квартали Херсона, подвір'я домів...

– розповів глава ОВА.

Олександр Прокудін повідомив, що в пам'ять про вбитих державою-агресором людей Херсонська обласна військова адміністрація оголошує 4, 5 та 6 травня – Днями жалоби.

"Прошу сьогодні (4 травня – 24 Канал) о 12-й годині вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих унаслідок російського терористичного акту", – заявив глава обласної військової адміністрації.

Він висловив співчуття рідним, побажав швидкого одужання пораненим.

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