Окупанти кидають до катівень не лише українців, а й своїх військових, – Хлань
Джерело:ютуб Сергія Хланя
У Херсонській області окупанти кидають до катівень не тільки викрадених українців, а й своїх військових. Зокрема, дезертирів.
Катівні загарбники облаштували на території окупаційних військових частин. Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
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Хочуть приховати втрати
російські командири кидають своїх військових до так званих "підвалів", щоб уникнути дезертирства, яке вже стало масовим. Ще одна причина – аби солдати не телефонували своїм батькам та знайомим в росії й не розповідали про ситуацію на фронті та колосальні втрати.
Щоб усунути можливість жалітися родичам та близьким,
– пояснив чиновник.
За словами Хланя, росіяни вже будують тюрми та ізоляції для своїх вояків. Проводять психологічні атаки, переконуючи, мовляв, "треба воювати". Щоб не дзвонили родичам, в них забирають засоби зв'язку.
На Херсонщині розстрілюють людей
Окупанти вдаються до терору в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонщини. Кожного тижня окупанти вбивають тут кількох людей.
Місцевий активіст Володимир Молчанов розповів, що загарбники зганяють свою лють на мешканцях області, зокрема, Високопілля.
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