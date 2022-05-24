На Херсонщині окупанти відмовилися від псевдореферендуму: тепер хочуть "губернію" з Кримом

Загальний задум не змінився – Путіну потрібна вся Україна, його не цікавить якась частинка. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, після трьох місяців війни, звісно, у ворога коригуються плани. Наразі в Росії готують нову суспільну думку.

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Вона має на меті переконати росіян, якщо вони закінчать окупацію Донецької, Луганської та Херсонської областей, – це теж можна вважати перемогою.

"Проте плани не змінилися і, на жаль, не зміняться й надалі, поки ми не поставимо крапку в питанні Путіна і Росії в тому вигляді, в якому вона існує зараз. Загроза для всього світу, перш за все європейського континенту, буде зберігатися й надалі", – акцентував Кирило Буданов.

Які у Росії плани щодо Херсонщини

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України повідомив, що російські окупанти вже 3 рази намагалися зробити референдум на Херсонщині. Тепер вони вже зрозуміли, що люди не йдуть і не прийдуть. Навіть під тим впливом, під яким зараз знаходяться.

За словами Буданова, тепер росіяни проробляють інші варіанти, які можна втілити без референдуму.

Хочуть це все назвати Херсонська таврійська губернія. Тобто це територія тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та Херсонська область,

– повідомив Кирило Буданов.

"Колись, в царські часи, вони визнавали Херсонську губернію з адміністративним центром у місті Сімферополь. От вони й хочуть це відродити", – додав Буданов.

Він зазначив, що це один з основних варіантів, який росіяни зараз опрацьовують – приєднання Херсонської області до Криму і входження до складу Росії як Таврійська губернія. При цьому думка людей їх абсолютно не цікавить.

Останні новини з Херсонщини

На тимчасово окупованій Херсонщині російські окупаційні війська продовжують знищувати українську символіку та намагаються зробити місто російським.

Для створення ілюзії "хорошого життя" при окупації рашисти залучають своїх пропагандистів. Грати на руку ворогу українці не збираються. Яскравий приклад хоробрості у спілкуванні з росіянами продемонстрував дідусь. Він нагадав окупантам, що вони злочинці й в Україні їм не раді.

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