На Херсонщині окупанти завезли родичів, яких поселили у покинутих квартирах українців

Окупанти продовжують цинічно запроваджувати свій устрій на Херсонщині. Російські військові позавозили в область своїх рідних.

Їх "селять" у помешкання українців, які тимчасово виїхали. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Кого завезли на Херсонщину

За його словами, більша частина тих, хто є в Херсоні, це не військові, а різні "карателі". В область навезли навіть велику кількість цивільних – є вчителі, жінки, діти.

Найімовірніше, це члени родин рашистів,

– припускає Молчанов.

Вже є підтверджені випадки, коли "завезенці" вселилися у тимчасово покинуті квартири жителів Нової Каховки, які евакуювалися. Найімовірніше, в Херсоні буде така ж ситуація.

Звідки завозять людей

В окупованій Новій Каховці викрали українську арбітриню Ірину Петрову . Вона нібито відмовилася судити матчі турніру, які організовує ворожа "влада".

Окупанти насамперед завозять людей із Криму, однак не тільки. Адже російські товари, якими переповнене місто, – з усієї Росії. Там є продукти із:

Волгограду;

Чувашії;

Марій Елу.

Бізнесмени, далекобійники з цих регіонів використовують Херсонщину з комерційною метою.

Окупанти ховаються від херсонців

Активіст розповів, що російські військові ховаються від херсонців. Жителі міста здогадуються, де розміщуються окупанти. Однак масово ворожі війська не допускають собі їздити в самому місті. Розуміють, що про них докладуть.

Щодо представників росгвардії – там не тільки кримчани. Туди входять і й "військові" зі східного військового округу, північнокавказького військового округу, кадирівці. Велика частина – мобілізованих бойовиків.

Вони вдало створюють проблеми російським військам – недисципліновані, не готові до служби, не підготовлені. "Часто це чоловіки з соціальних низів, яких схопили і підставили під автоматом", – вважає Молчанов.

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Яка ситуація в області: важливе

В Херсонській області зникає все більше людей. Невідомо, чи їх вивезли, чи вони сидять в російських "застінках".

Українцям дуже важко виїхати з тимчасово окупованого регіону. Щодня формується колона автомобілів, але більшу частину з них не випускають.

Той, кому вдається прорватися, мусить пройти десятки блокпостів. Там окупанти проводять безсоромний обшук – "перетрушують" речі та транспорт. Особливо прискіпливо ставляться до чоловіків.

Російські військові масово викрадають людей – зокрема з проукраїнською позицією. Ціль загарбників – священники, діячі культури та науки.

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