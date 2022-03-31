На Херсонщині окупанти знову хочуть провести фейковий "референдум", – Генштаб ЗСУ

Російські загарбники не полишають спроб створити квазіреспубліку на тимчасово окупованій території Херсонської області. Ворог хоче провести фейковий "референдум".

Відповідну інформацію оприлюднили в Генеральному штабі Збройних Сил України у ніч на 31 березня.

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Повідомляється, що "для контролю над тимчасово окупованими територіями Півдня України росіяни намагаються створювати військово-цивільні адміністрації".

Противник розпочав підготовку до проведення "референдуму" зі створення квазідержавного утворення на території Херсонської області (так званої "ХНР"),

– додали у Генштабі ЗСУ.

Варто зазначити, що Херсонщина перебуває під окупанцією вже близько місяця. Проте, місцеві жителі не мають наміру здаватися загарбникам. Громадяни України кожного дня героїчно протистоять ворогу.

Нагадаємо, що всі попередні спроби окупантів створити квазіресрубліку "ХНР" з тріском провалилися.

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