Автомобіль Укрзалізниці підірвався на міні
Російські окупанти залишили після себе на Херсонщині безліч вибухових пристроїв. Через це постраждали 6 працівників Укрзалізниці.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Він зазначив, що ніхто не загинув.
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"Сьогодні стався трагічний інцидент, коли автомобіль зі спеціалістами "Укрзалізниці", перебуваючи на сільській дорозі, разом із 6 фахівцями вибухнув на міні. На щастя, всі живі", – зазначив Єнін.
Ще один інцидент
На деокупованій частині Харківщини 8 листопада також на міні підірвалися люди. За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, в області важка ситуація з мінами, які залишили російські загарбники.
Інцидент трапився на трасі біля Чкаловського в Чугуївському районі. Загинули двоє працівників дорожньої служби, які ремонтували шлях.
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Вибухонебезпечні предмети, які залишили окупанти: останні новини
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