Ще одна біда: на Херсонщину сунуть грози з градом і шквалами

Після жахливого затоплення Херсонський обласний центр з гідрометеорології попередив людей про ще одне лихо. В регіоні прогнозують грозові дощі.

Ба більше, подекуди можливий град. Також прогнозують сильний вітер – 15 – 20 метрів за секунду.

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Що відомо про негоду на Херсонщині

За прогнозами синоптиків, протягом 11 – 13 червня в регіоні очікуються грозові дощі, місцями можливі опади у вигляді граду,

– заявили в обласній військові адміністрації.

Також додали, що шквали та пориви вітру очікуються на рівні 15 – 20 метрів за секунду.

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