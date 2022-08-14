На Херсонщині в росіян не залишилося мостів, якими можна перекинути техніку та зброю, – ISW

На Херсонщині більше не має мостів через Дніпро, якими росіяни можуть перекидати техніку чи зброю. Адже Каховський був останнім мостом, яким вороги могли користуватись.

Відповідну інформацію повідомили в американському Інституті вивчення війни. Також раніше в ОК "Південь" розповіли про ураження мосту біля Каховської ГЕС.

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росіяни більше не мають мостів на Херсонщині

В американському Інституті вивчення війни пригадали, що для росіян Каховський міст був єдиною автомобільною переправою для перекиданням сил і зброї. Мовиться про ситуацію після атаки на Антонівський міст.

Міністерство оборони Великої Британії стверджує, що російські війська зараз не мають мостів, придатних для перекидання важкої техніки або вантажів через річку Дніпро в Херсонській області, і повинні вони покладатися в основному на понтонну переправу, яку встановили біля Антонівського автомобільного мосту,

– заявили в ISW.

Проте в американському Інституті вивчення війни додали, що не можуть підтвердити, чи можуть російські війська використовувати Антонівський залізничний міст для поповнення сил на правому березі Дніпра.

Коротко про новини з Херсонщини

Оперативне командування "Південь" розповіло про удар по мосту біля Каховської ГЕС. Зазначили, що влучання – акуратне, проте дієве.

13 серпня Збройні Сили України підтвердили, що наші поцілили в автомобільний міст дамби Нової Каховки й вивели його з ладу.

Варто пригадати, що раніше ЗСУ атакували Антонівський міст, завдавши по ньому потужних ударів. Тоді вони вивели з ладу переправу, чим створили значні проблеми усьому угрупованню окупантів на правому березі Дніпра на Півдні України.

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