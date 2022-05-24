На Херсонщині стабільно критична ситуація, окупанти нищать все українське

На тимчасово окупованій Херсонщині російські окупаційні війська продовжують знищувати українську символіку та намагаються зробити місто російським.

Джерела 24 каналу в Херсонській ОВА повідомляють, що ситуація в місті залишається стабільно критичною.

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Найгірша ситуація зараз із доставкою провізії та ліків в окупованих селах, які межують з сусідніми областями – Миколаївською та Дніпропетровською.

Також на Харківщині є багато населених пунктів, куди немає змоги ані доставити гуманітарну допомогу мешканцям, ані організувати зелений коридор для евакуації населення.

Відомо, що російські загарбники спеціально мінують мости та дороги, щоб місцеві мешканці не могли від них втекти на підконтрольну Україні територію.

Експерти кажуть, що окупанти не дають виїжджати мешканцям через те, що у такий спосіб створюють собі "живий щит", адже знають, що українська армія не буде обстрілювати місто допоки там залишаються мирні мешканці.

Окупанти продовжують нищити все українське

Російські окупанти в Херсоні продовжують нищити українську символіку та вивішувати свій триколор і радянські символи.

Кілька днів тому, 22 травня, загарбники використовуючи військову техніку зірвали з меморіалу на алеї Героїв незалежної України великий герб. Аби зняти велетенський тризуб, окупантам довелось залучити бронетранспортер, до якого причепили трос.

Раніше, 11 квітня, невідомі розтрощили цей же меморіал, який знаходиться на вулиці Перекопській. Руйнування було потрібним для пропаганди. Невідомі зірвали прапор ЄС, потрощили панелі із фотографіями Небесної сотні та загиблих у російсько-українській війні. Згодом відео з моментом руйнування почали оприлюднювати на російський пропагандистських ресурсах.

Херсон – це Україна

Додамо, що пропагандисти Кремля вже тривалий час розповідають, як жителі Херсона нібито радіють "деукраїнізації" та вдячні за те, що їх "врятували". Водночас місцеві жителі вже десятки разів демонстрували, що вони нераді загарбникам. Там протягом тривалого часу відбувалися великі проукраїнські мітинги попри всі небезпеки для протестувальників.

Через те, що херсонці руйнують всі плани росіянам та не дають провести окупаційних дій у місті, російська влада на Херсонщині вирішила перенести всі плани на осінь, пов’язуючи проблеми з відсутністю бюджету.

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