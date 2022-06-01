На Херсонщині вдалося звільнити низку населених пунктів, – Міноборони

На Херсонщині наші захисники мають частковий успіх. Зокрема, Збройним Силам України вдалося звільнити декілька населених пунктів.

Про це в ефірі єдиного національного марафону повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник. Але кількість звільнених населених пунктів він не назвав.

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Він заявив, що не буде повідомляти жодних подробиць. Мотузяник запевнив, що успіх є, але докладніше про це зможуть говорити тоді, коли прийде час.

Я не буду говорити кількість, але низку населених пунктів завдяки активним і рішучим діям підрозділів української армії нам вдалося деокупувати,

– заявив він.

Зв'язку з військовими на Херсонщині немає

Раніше Мотузяник зауважив, що не потрібно говорити про масштабний контрнаступ, оскільки ситуація в регіоні напружена та непроста. Він пояснив, що деякі підрозділи ЗСУ здійснили успішні контрнаступальні дії, але окупанти міцно вгризлися зубами й намагаються втримати захоплені території. Зокрема нещодавно відімкнули мобільний зв’язок в регіоні, через що в українських воїнів немає зв'язку. Також окупанти вибудували другу й третю лінію оборони.

Відомо, що російські загарбники підірвали міст в селі Давидів Брід, щоб завадити контрнаступу українських військових. Як пояснив радник глави МВС Віктор Андрусів, це село має стратегічно важливе значення, адже розташоване на дорозі Т2207, яка веде до Нової Каховки.

Що відомо про ситуацію на Херсонщині

31 травня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ЗСУ просуваються на Херсонському напрямку.

Росіяни на окупованих територіях тероризують мирних жителів. Через дії загарбників у Херсонській області почалася гуманітарна криза. Багато населених пунктів у Херсонській області внаслідок дій рашистів залишилися без газу, води та світла. Окрім того, люди мають дуже велику потребу в медикаментах та гуманітарній допомозі.

Окупанти, одягнені у форму ЗСУ, ходять по домівках жителів сіл Херсонської області та влаштовують провокації. Російські загарбники під виглядом українських військових розпитують, де зараз позиції росіян. Тих, хто довірливо починає розповідати, хапають і вивозять в невідомому напрямку без пояснень і зв'язку.

Наразі в окупантів, які перебувають на Херсонщині, дуже низький моральний дух. Старшим російським офіцерам вже почали давати невеликі неофіційні відпустки, адже вони не витримують навантаження. І поки офіцери відпочивають 7 – 10 днів, рядові солдати продовжують сидіти в окопах.

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