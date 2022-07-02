В окупованій Чаплинці ворог проводить масові обшуки

У тимчасово окупованому селищі Чаплинка Херсонської області загарбники проводять масові обшуки та продовжують тероризувати місцеве населення.

Окупанти детально обшукують херсонців

За даними розвідки, у тимчасово окупованій Чаплинці Херсонської області посилюється тиск на місцевих мешканців з боку окупантів.

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З 29 червня в селищі проводиться обшук усіх приватних гаражів. У разі відсутності власників, ворота гаража виламують за допомогою ББМ "Тигр". Обшуки проводяться дуже детально – аж до перекопування ґрунту в підвалах у пошуку тайників,

– йдеться у повідомленні.

Розвідники також повідомили, що в приміщенні колишньої комунальної аптеки росіяни організували роботу власного приватного аптечного пункту. Медикаменти завозяться з тимчасово окупованого Криму. Наглядати за роботою поставлено "свою людину", яка здійснює контроль та забирає готівку в кінці робочого дня.

Росіяни продовжують красти українське зерно

Також у населеному пункті розпочались жнива. Весь урожай вивозиться зерновозами в напрямку Криму. Одночасно проводиться остаточне вивезення зерна торішнього врожаю.

До слова, в Херсоні росіяни проводять рейди із захоплення будівель. Окупанти уже привласнили майно різних державних структур, як-от водоканалу, пенсійного фонду і навіть банків.

Коротко про ситуацію на Херсонщині

Опір українців на окупованій території Херсонщини продовжує зростати. Адже Росія не має достатньо ресурсу, щоб втримувати контроль над регіоном, який захопила.

Тож загарбники намагаються терміново покинути окремі райони Херсонщини – планують втечу з місця бойових дій до Криму через Арабатську стрілку.

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