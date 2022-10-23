ЗСУ продовжують сунути лінію фронту на Херсонщині, – Гуменюк

Поки окупанти намагаються сконцентрувати всі свої сили на лівому березі, українські захисники продовжують відвойовувати Херсонщину. Інформація про те, що окупанти витіснили ЗСУ з деяких населених пунктів виявилася фейковою.

Про це в ефірі спільного телемарафону "Єдині новини" повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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Окупанти тримають оборону, проте ЗСУ їх поступово витісняють

За словами Наталії Гуменюк, окупанти дуже міцно "засіли" за оборонним рубежем. Однак українським військовим все ж вдається рухати лінію фронту вперед.

Росіяни продовжують евакуйовувати свої війська та техніку на інший бік Дніпра. Керівниця пресцентру стверджує, що загарбники намагаються провести перегрупування підрозділів.

Річ у тім, що свої елітні війська росіяни переправляють на лівий берег, щоб там облаштувати лінію оборони. Натомість для стримування Збройних Сил України окупанти залишають на правому березі мобілізованих та тих, кого не шкода використати, як "гарматне м'ясо".

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Контрнаступ ЗСУ: які успіхи на Півдні за 22 жовтня

Українські захисники продовжують витісняти окупанта з Півдня країни. 22 жовтня вороги втратили там десятки своїх солдатів та техніку.

Зокрема українським зенітникам удалося "вполювати" 2 гелікоптери "Алігатор". Крім того, вороги втратили 47 військових , 2 танки, 1 "Град", протитанковий комплекс, 16 одиниць автобронетанкової техніки й 4 склади з боєприпасами.

, 2 танки, 1 "Град", протитанковий комплекс, 16 одиниць автобронетанкової техніки й 4 склади з боєприпасами. На територіях, що вдалося звільнити з-під ворожої окупації зараз проводять стабілізаційні заходи. Загалом ситуація залишається складною, однак ЗСУ повністю контролює її.

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