На Херсонщині ЗСУ розбили артпідрозділ окупантів, який збирався бомбити мирних

7 квітня 2022 , 11:02
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Джерело:

пресслужба Генштабу ЗСУ

Збройні Сили України продовжують захищати нашу державу і знищувати ворога. ЗСУ завдали окупантам удару на Херсонщині.

Українські захисники розбили артпідрозділ російських військових. Відео опублікували в Генштабі ЗСУ.

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Окупанти збирались обстрілювати мирних

Відомо, що артилерійський підрозділ окупантів готувався обстрілювати мирні населені пункти. Частина росіян втекла.

На жаль, частина "асвабадітєлєй" накивала п'ятами. Разом переможемо,
– мовиться у повідомленні.

Українські військові розбили артпідрозділ окупантів: дивіться відео

 

Автор: Анастасія Мигидюк