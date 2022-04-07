На Херсонщині ЗСУ розбили артпідрозділ окупантів, який збирався бомбити мирних
7 квітня 2022 , 11:02Читать новость на русском
Джерело:пресслужба Генштабу ЗСУ
Збройні Сили України продовжують захищати нашу державу і знищувати ворога. ЗСУ завдали окупантам удару на Херсонщині.
Українські захисники розбили артпідрозділ російських військових. Відео опублікували в Генштабі ЗСУ.
Зверніть увагу Ми не змогли сьогодні, але це не значить, що не зможемо завтра, – Верещук до жителів Херсона
Окупанти збирались обстрілювати мирних
Відомо, що артилерійський підрозділ окупантів готувався обстрілювати мирні населені пункти. Частина росіян втекла.
На жаль, частина "асвабадітєлєй" накивала п'ятами. Разом переможемо,
– мовиться у повідомленні.
Українські військові розбили артпідрозділ окупантів: дивіться відео