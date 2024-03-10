Ймовірно, щось замислили, – Гуменюк сказала, чи використовує ворог тактичну авіацію

Ситуація на Херсонщині залишається напруженою. Росіяни готові жертвувати своїми літаками, які активно збивають сили української протиповітряної оборони, заради наземного просування. Проте мають проблеми зі штурмовиками.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, зазначивши, що ворог продовжує застосовувати штурми. Він намагається вибивати українські сили з позиції, які ті зайняли на лівому березі.

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Не мають підрозділу для штурму

Також росіяни 8 березня вперше за 10 діб вдарили авіабомбою по середмістю Херсона. Окупанти спрямували керовану авіабомбу з літака тактичної авіації. Внаслідок удару було зруйновано п'ятиповерхівку і поранено семирічну дитину.

На думку Гуменюк, це свідчить про те, що росіяни перебували у довготривалому пошуку пускових рубежів, оскільки не наважувались використовувати тактичну авіацію в нашій зоні відповідальності. Саме тому й не спрямовували авіабомби досить тривалий час.

За останні дві доби ми не спостерігаємо активності ворожої тактичної авіації, а також жодного штурму. Росіяни, цілком ймовірно, щось замислили, або намагаються обміркувати і зробити висновки, що ж далі необхідно робити,

– припустила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

Також противник впродовж кількох місяців під час штурмів на лівому березі не використовує бронетехніку. Через це він має серйозні міжособисті та морально-психологічні конфлікти в підрозділах в цілому.

Зібрати штурмовий підрозділ окупантів, які розуміють, що йдуть на загибель, дуже складно навіть росіянам, адже вони не бережуть своїх військових під час бойових дій. Через це у них зараз немає готового підрозділу, який би спромігся провести штурмові дії,

– наголосила вона.

Ввечері 8 березня ворог вдарив по Херсону авіабомбою, яка впала біля багатоповерхівки та завдала її руйнування. Внаслідок удару 7-річний хлопчик дістав вибухову травму та контузію. Після удару бомбою, росіяни також влаштували масований артилерійський обстріл.

Водночас українські сили продовжують укріплювати свої позиції, триває робота над розширенням плацдарму. Це дуже складна робота, адже лінія фронту на цьому напрямку є дуже гнучкою та щодня змінюється її проходження.

"Однак ми залишаємось на цих позиціях, і навіть пропагандистські пабліки констатують, що ЗСУ там є, і правий берег, наш тиловий, надійно укріплений. Це є свідченням того, що шанси ворога висадитись на правий берег, навіть у їхніх наративах, тануть як лід серед весни", – підкреслила Наталія Гуменюк.

Ситуація в Херсонській області