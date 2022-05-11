Херсонське підпілля пообіцяло нагороду за голову колаборанта Стремоусова

По всьому Херсоні з'явились листівки, у яких пропонують нагороду за голову зрадника України Кирила Стремоусова. Зазначається, що розвісило їх місцеве підпілля.

Про це написали в телеграм-каналі "Україна: оперативно". На листівках повідомили, що за голову колаборанта Кирила Стремоусова обіцяють 500 тисяч гривень.

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Відповідь колаборанту

Зазначається, що так херсонці вирішили відповісти зраднику на його цинічний намір "звернутися" до президента Росії Володимира Путіна. Стремоусов нібито хоче попрохати очільника Кремля приєднати Херсонську область до складу держави-агресорки.

"Стремоусов, Херсон завжди буде Україною! А ти, солоденький, підписав собі смертний вирок. Ми оголошуємо полювання на тебе. Ціна за твою козлину голівоньку – 500 000 гривень", – зазначили в листівках.



На колаборанта Стремоусова оголосили полювання / Фото з телеграму "Україна: оперативно"

Загроза реальна

За інформацією, з початку вторгнення Росії кількох партнерів Стремоусова вже відправили на той світ. Зважаючи на це, теперішня погроза цілком реальна.

Що відомо про зрадника Стремоусова

Згідно з наявними даними, ще до початку повномасштабної російсько-української війни, а також під час неї Кирило Стремоусов влаштовував проросійські мітинги в Херсоні. Крім того, часто вчиняв протиправні дії та мав сутички з поліцією.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та "встановлення" окупаційної влади в Херсонській області Стремоусов почав активно співпрацювати з нею. Уже 4 березня 2022 року стало відомо, що він погрожує російським ув'язненням усім, хто виступає проти "русского міра".

Пізніше, 17 березня 2022 року, Херсонська обласна прокуратура відкрила проти колаборанта Стремоусова кримінальне провадження. Йому інкримінують держраду – надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану.

Сьогодні, 11 травня, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що головний колаборант з Херсона та ставленик Кремля на цій території Кирило Стремоусов заявив, що нібито потрібно "приєднати Херсонську область до Криму". Тобто зрадник України вирішив, що проводити референдум надто довго, тому запропонував підготувати звернення до Путіна з "проханням" приєднати область до також тимчасово окупованого росіянами Криму.

Подоляк заявив, що єдине, що можуть готувати гауляйтери Херсонської області – це прохання про помилування після суду над ними. Водночас наголосив, що українська армія обов'язково звільнить Херсонщину.

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