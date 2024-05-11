На Херсонщині 11-річний хлопчик та його дідусь підірвалися на російській міні

В Херсонській області 11-річний хлопчик підірвався на міні окупантів. Сталося це в населеному пункті – Музиківка.

Про деталі інциденту розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Що розповіли в ОВА

У дописі йдеться, що у дитини діагностували уламкові поранення ніг, грудної клітини та живота. Повідомлялося, що хлопчика оперували. Очільник ОВА зазначив, що лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Додамо, що ввечері 11 травня Херсонська обласна прокуратура також зазначила, що внаслідок розриву міни поблизу каналу у Музиківці був травмований ще один місцевий житель.

Так, 63-річному чоловіку надають медичну допомогу. В повідомленні йдеться, що правоохоронці розпочали розслідування для документації воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.



На Херсонщині двоє людей, серед яких дитина, підірвалися на міні / Фото Херсонська обласна прокуратура

Згодом Олександр Прокудін розповів про ще одного постраждалого внаслідок підриву на російській міні в Музиківці.

За словами Прокудіна, це – дідусь хлопчика. У 63-річного чоловіка діагностували уламкове поранення ніг та спини. Лікарі надали йому необхідну медичну допомогу.

Дідусь із онуком випасали худобу поблизу каналу. Трагедія сталась через те, що на вибухонебезпечний предмет наступила коза. 11-річного хлопчика вже прооперували. Нині його життю нічого не загрожує,

– повідомив він.

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