У Херсонській області оголосили обов'язкову евакуацію дітей: звідки мають виїжджати люди

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін 14 вересня повідомив важливе рішення, яке стосується жителів прифронтової території Херсонської області. Зокрема, у цих населених пунктах оголосили обов'язкову евакуацію дітей з родинами.

Крім цього, по всій області також змінили тривалість комендантської години. Усі ці рішення ухвалили на раді оборони Херсонщини.

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У яких населених пунктах оголосили евакуацію дітей

Прокудін наголосив, що вночі 14 вересня окупанти обстріляли Херсонську область, внаслідок чого загину шестирічний хлопчик. Крім того, його тринадцятирічний брат зараз перебуває у реанімації.

Малеча має вчитися і зростати у нормальних умовах, а не під канонаду російської артилерії. Тому ухвалили рішення щодо обов'язкової евакуації родин із дітьми з небезпечних населених пунктів,

– сказав він.

Це рішення в першу чергу стосуватиметься прифронтових населених пунктів області, які часто обстрілюють окупанти. Всього дітей планують евакуювати з 31 населеного пункту Херсонщини.

Обов'язкову евакуацію родин з дітьми оголосили в таких населених пунктах Херсонської області:

Веселе;

Берислав;

Новоберислав;

Зміївка;

Червоний Маяк;

Тягинка;

Ольгівка;

Львове;

Бургунка;

Миколаївка;

Одрадокам'янка;

Милове;

Качкарівка;

Золота Балка;

Новокаїри;

Дудчани;

Микільське;

Михайлівка;

Гаврилівка;

Осокорівка;

Понятівка;

Токарівка;

Білозерка;

Берегове;

Велетенське;

Дніпровське;

Антонівка;

Садове;

Комишани;

Зимівник;

Приозерне.

Крім цього, Прокудін також розповів і про зміни у комендантській годині в області. Відтепер вона триватиме з 20 до 6 ранку, тобто буде синхронізованою зі світловим днем.

Він також наголосив, що ОВА працює над унеможливленням енергетичного колапсу в регіоні, а також готується до надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури під час проходження осінньо-зимового періоду.

Наостанок очільник Херсонської області сказав, що інші рішення ради стосувалися саме оборони області. Тому подробиць він не розголошуватиме, щоб це стало "сюрпризом" для ворога.

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