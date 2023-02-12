Загинули на місці: на Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на російській міні

12 лютого 2023, 15:54
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Джерело:

Херсонська ОВА

У Херсонській області загинули двоє мирних людей, які наїхали на міну. Трагічний інцидент стався зранку 12 лютого.

Автомобіль з мирними людьми підірвався на міні, залишеній російськими військовими. Трагедія сталася поблизу села Новорайськ Бериславського району.

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Трагедія сталася у Бериславському районі

Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін. Машина з цивільними натрапила на одну з мін.

Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці.


На Херсонщині двоє чоловіків наїхали на російські міну / Фото Херсонської ОВА

У Херсонській ОВА наголосили, що в області надзвичайно висока мінна небезпека. Відтак, пересуватися можна тільки тими маршрутами, що вже обстежили вибухотехніки.

Що відомо про трагічні випадки через зброю окупантів

  • На багатьох територіях, які Сили оборони України звільнили від росіян, все ще дуже небезпечно. Окрім обстрілів, життю людей загрожують вибухові пристрої, які після себе залишили росіяни.
  • Чимало трагічних випадків фіксували в Київській, Херсонській та Харківській областях.
  • Наприклад, наприкінці 2022 року у селі Борщова Харківського району стався трагічний випадок. Подружжя на своєму автомобілі наїхало на вибуховий пристрій, який здетонував. Унаслідок цього загинув 65-річний чоловік.
  • 3 лютого в Ізюмі в Харківській області 8 підлітків знайшли фрагмент протипіхотної міни. Вибуховий пристрій здетонував, внаслідок чого було поранено всіх підлітків.
  • У жовтні 2022 року жахливий випадок стався у селі Федорівка. Там чоловік приніс додому уламок ракети С-300. Унаслідок того, що уламок вибухнув, загинуло подружжя і їх 4-річна дитина. Загибла жінка на момент вибуху була вагітною.

Автор: Михайло Гема