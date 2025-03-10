Заморожування лінії фронту може призвести до поділу Херсонщини, – Прокудін

Якщо Україна та Росія укладуть угоду, яка передбачатиме припинення вогню та замороження лінії фронту, Херсонська область залишиться фактично поділеною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна для The Telegraph.

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Херсонщині загрожує поділ на частини

Російські війська продовжують контролювати близько 70 відсотків Херсонської області, зокрема лівобережну частину регіону.

Через це, за словами Прокудіна, замороження лінії фронту призведе до створення озброєного кордону, подібного до того, який був між Східною і Західною Німеччиною під час Холодної війни, або лінії перемир'я в Кореї. Також результатом може стати розподіл самого Херсона, як це сталося з Берліном.

Це робить контроль над річковими островами – або, краще сказати, утримання плацдармів на протилежному березі – критично важливим для обох сторін, оскільки Трамп наполегливо закликає Україну та Росію сісти за стіл переговорів,

– йдеться в матеріалі.

Як заявив Прокудін, Україна ніколи офіційно не визнає російський суверенітет над окупованим лівим берегом. Керівник Херсонської ОВА підкреслив, що возз'єднання залишиться метою, навіть якщо припинення вогню заморозить лінію фронту на невизначений термін.

Звичайно, ситуація жахлива, але ми вже проходили через подібне у 2014 році в Донецьку та Луганську, і люди все далі й далі віддалялися від своїх домівок, і були вимушені переселятись кілька разів,

– підсумував він.

До слова, 5 березня Повітряні сили ЗСУ завдали кілька високоточних ударів по пункту управління 17 танкового полку 70 мотострілецької дивізії збройних сил Росії в місті Олешки Херсонської області.