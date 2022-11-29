Розстрілювали із зав'язаними руками: на Херсонщині знайшли нове масове поховання людей

У селищі Правдине Херсонської області виявили нове масове поховання людей. Їх розстріляли російські військові. Знахідки жахають.

Так, після відходу російських військ із правого берега Дніпра на Херсонщині виявляють дедалі більше свідчень воєнних злочинів росіян.

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У загальній могилі знайшли тіла 6 чоловіків. Неподалік цього місця поховали тіла ще двох людей, зокрема – молодої жінки. Ба більше, тіла виявили зі зв’язаними руками та зав’язаними очима. Людей розстрілювали з близької відстані в потилицю.



Місцеві допомогли ексгумувати тіла / Фото The New York Times

За що розстрілювали людей

Будинок після убивства підірвали, а тіла місцеві жителі поховали в могилі біля будинку. Слідчі розповіли, що вісьмох людей убили в будинку, коли інформатор повідомив російським силам, нібито вони передають інформацію українським військовим. Окупанти ж розбиратись не стали. Ймовірно, загиблі були працівниками місцевого сільгосппідприємства.



У людей були зв'язані руки / Фото The New York Times

Місцеві жителі допомогли слідчим розкопати могилу. Ніхто з селян навіть не знав прізвищ 6 чоловіків, яких там розстріляли, але це не мало значення. Прокурор Костянтин Подоляк констатував одне: "вони були українцями".

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