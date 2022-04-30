У Херсонській області зник мобільний зв'язок і інтернет усіх операторів

У Херсонській області зник мобільний зв'язок та інтернет усіх операторів. Без зв'язку залишився Херсон, Каховський район, Новотроїцька та Чаплинська громади.

Українські мобільні оператори не працюють

Один з провідних спеціалістів мобільного оператора Vodafone у Херсоні підтвердив, що це не аварійне відключення.

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Немає зв'язку у Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах. Один з провідних спеціалістів мобільного оператора Vodafone у Херсоні повідомив Суспільному, що це, на жаль, не аварія,

– йдеться в повідомленні.

Останні новини про ситуацію в Херсоні

Російські окупанти мають наміри провести референдум у Херсоні. Втім, росіяни зустрілись зі суспільним спротивом. Знайди людей, які б підтримували росіян – не можуть, а тому надумали зібрати "масовку".

Серед місцевого населення росіяни продовжують поширювати дезінформацію: намагаються переконати мешканців Херсонщини, що її "неможливо" буде повернути під контроль України. Усе це для того, аби посіяти паніку та підштовхнути людей до участі у референдумі.

Крім того, росіяни намагаються ввести на території тимчасово окупованої Херсонщини російську валюту. Однак, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що рубль не має жодних шансів прижитися. Місцеве населення чинить героїчний опір російським загарбникам.

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