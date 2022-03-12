Херсонський водоканал ніякі окупанти не захоплювали, місто з водою, – Колихаєв

Мер Херсона пояснив, яка у місті ситуація з водопостачанням. Він спростував інформацію про захоплення росіянами будівлі водоканалу.

Про це Ігор Колихаєв розповів у фейсбуці вдень 12 березня. Чиновник запевнив місцевих мешканців, що з Херсонводоканалом все гаразд,

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Мер попросив не панікувати

"Підприємство працює, ніхто його не захоплював. Ще раз кажу: довіряйте лише офіційним джерелам інформації, не розганяйте паніку та не лякайте одне одного", – наголосив Колихаєв.

Інші подробиці про ситуацію

На фейсбук- сторінці Херсонської міської ради уточнили, що водопостачання міста та його передмість здійснюється із водоносного горизонту артезіанськими свердловинами. Там також уточнили, що вода проходить знезараження гіпохлоритом натрію та контролюється спеціалістами",

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