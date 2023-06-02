Щоб не рухались дельтою Дніпра: відео філігранного знищення росіян на Херсонському напрямку

Сили спеціальних операцій показали відео, як наші військові успішно атакують окупантів з допомогою ударного безпілотного авіаційного комплексу. Страждають у ворогів не тільки особовий склад, а й надводні транспортні засоби.

Наші військові б'ють по тому транспорту, яким російські групи пересуваються дельтою Дніпра. З 24 лютого 2022 року українські військові знищили 18 кораблів та катерів окупантів.

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Філігранне знищення російських окупантів на Херсонському напрямку. Там для ураження ворожих цілей воїни ССО України використовують ударний безпілотний авіаційний комплекс. Роботу одного з таких БПАКів і зафіксовано на відео,

– пояснили в Силах спеціальних операцій.

Військові уточнили, що мета таких ударів – не лише вразити місця розташування противника, а й завдати шкоди його логістиці.

"Саме тому під ударом БпЛА і надводні транспортні засоби, якими ворожі групи пересуваються дельтою Дніпра", – розповіли військові.

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