Херсонці масово протестують, – Лещенко розбив фейк, що в Херсоні "радо зустрічають" агресора

Російські пропагандисти намагаються створити картинку, нібито в Херсоні "радісно" зустрічають агресора. Окупанти пробують роздавати свою гуманітарну "допомогу", але ніхто її не бере.

Люди відмовляються. Про це розповів журналіст Сергій Лещенко, інформує 24 канал.

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Насправді Херсон протестує

Лещенко припустив, що, можливо, кількох людей привезли, аби ті на камеру взяли цю гуманітарку.

Масово Херсон протестує проти агресора,

– наголосив журналіст.

Він додав: щоб подавити дух людей та контролювати медіапростір, Росія хоче запустити в Херсоні та Мелітополі мовлення свої каналів.