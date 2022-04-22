Херсонці вночі зірвали з флагштоку радянський прапор: тепер його охороняють російські військо

У Херсоні українські патріоти вночі зірвали радянський прапор з флагштоку поблизу обласної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара.

Прапор знову підняли, тепер його охоронятимуть

Напередодні його там підняв місцевий колаборант. Тепер прапор взялись охороняти представники російських окупаційних сил, пишуть пропагандистські канали.

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Вночі прапор, який напередодні вішали херсонець Стремоусов та кримчанин Книрик, хтось зняв. Тому сьогодні тут піднято червоний прапор від ФСНВГ і бійці його охороняють,

– йдеться в повідомленні.

Там також написали, що "зловмисників" шукають. Згодом окупанти виклали в мережу відео, на якому радянську символіку повернуто на флагшток.

В Херсонській Самообороні також підтвердили, що радянський прапор напередодні підняли місцеві колаборанти.



До слова, Херсонська обласна прокуратура уже відкрила кримінальне провадження на двох мешканців Херсона які вивісили прапор з комуністичною символікою.

Яка ситуація на Херсонщині

Росіяни вирішили провести псевдореферендум у Херсоні в будній день – 27 квітня. Україна такі "волевиявлення" не визнає, як і не визнає усе, що робить Росія на окупованих територіях України з 2014 року.

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