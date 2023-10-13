Коли настане час: Хезболла заявила про готовність приєднатися до війни проти Ізраїлю

Ліванський рух Хезболла повідомив, що готовий приєднатися до війни з Ізраїлем "коли настане час". Бойовики підтримали вторгнення ХАМАС, але наразі не вступали у конфлікт офіційно.

Раніше повідомлялося про проникнення бойовиків ХАМАС з боку Лівану. Тоді Хезболла заперечила свою участь в операції.

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Напруга на Близькому Сході зростає

Заступник керівника ліванського угрупування Хезболли Наїм Кассем заявив про готовність приєднатися до бойових дій проти Ізраїлю. Він повідомив, що це станеться тоді, коли настане відповідний час.

Ми повністю готові, і коли прийде час для дій, ми це вживемо,

– заявили у Хезболлі.

Відповідну заяву Кассел зробив на мітингу у підтримку Палестини в південному передмісті столиці Лівану. Наразі офіційно Хезболла не виступала стороною конфлікту, однак як і ХАМАС вона має напружені стосунки з Ізраїлем.

Варто зазначити, що Ізраїль межує з Ліваном на півночі, а території навколо кордону контролює саме Хезболла. Це ісламістське угруповання має підтримку від Ірану.

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