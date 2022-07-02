Це величезна перевага, – у ЗСУ розповіли, як робота з HIMARS змінює ситуацію на полі бою

Реактивні системи залпового вогню HIMARS – один із подарунків наших партнерів для ЗСУ. Вони вже є на передовій та допомагають нищити ворога.

Допомога наших партнерів грає важливу роль у майбутній перемозі України. Завдяки друзям ЗСУ мають усе необхідне для того, щоб нищити російських окупантів максимально ефективно.

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Яку роль відіграють HIMARS на полі бою

На передову вже почали надходити РСЗВ HIMARS, які для українських воїнів надають США. Офіцери ЗСУ стверджують – ці високоточні системи вже вирівнюють протистояння з ворожою артилерією.

Лейтенант Валентин Коваль розповів, що одразу після отримання HIMARS нашим воїнам вдалося вдарити по позиції росіян, яка раніше була поза зоною досяжності нашої зброї. 6 високоточних ракет – і позиція ворога була знищена.

Для нас це величезна перевага. У Росії немає нічого навіть близько схожого. У війні на виснаження, яку веде ворог, ця зброя є неймовірною перевагою,

– сказав лейтенант Коваль.

У порівнянні з радянськими HIMARS більш мобільні, точніші та легші у роботі. Як розповіли наші воїни, усі переваги цієї РСЗВ просто неможливо перерахувати.

Системи HIMARS дозволяють вражати цілі ворога на відстані до 70 кілометрів, снаряди для більш дальньої стрільби США відмовилися надавати через острах, що ЗСУ будуть бити по цілях на території Росії.

Одна ракета для HIMARS коштує 155 тисяч доларів, тому ЗСУ зосереджують увагу на складах ворога та командних пунктах.

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ЗСУ вдалося звільнити ще один населений пункт. Від окупантів очищена Іванівка, що на Херсонщині.

Нашому воїну з "Ігли" вдалося збити російську ракету. Снаряд Х-22 летів просто на Київ.

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