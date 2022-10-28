Чи може ППО Росії перехоплювати боєприпаси HIMARS: в ISW вразили даними з відкритих джерел

Українські військові продовжують ефективно використовувати HIMARS для протистояння російській агресії. І хоч ворог постійно вихваляє роботу ППО, доказів її результативності немає.

На цьому наголошують в Інституті з вивчення війни. Укладачі звіту наголошують, що не відомо про жоден боєприпас HIMARS, який росіянам вдалося б перехопити.

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ППО Росії так і не довела свою ефективність

Як зазначають аналітики, окупанти стверджували, що ЗСУ 27 жовтня по Херсону випустили чотири ракети з РСЗВ HIMARS. І, як запевняють окупанти, усі ці боєприпаси вдалося перехопити російською ППО. Але в Інституті з вивчення війни доказів цього не виявили. Ба більше, його аналітики зауважили, що у відкритих джерелах відповідної інформації взагалі не було.

Себто, росіяни жодного разу не змогли перехопити боєприпас HIMARS. Але це не заважає ворогові на регулярній основі дурити окупантів. Мовляв, це ніякі не прильоти, а робота ППО. Брехня, розрахована на справжнісіньких дурнів.

Якщо вже на то пішло, то пройдімося актуальними втратами ворога на Півдні за минулу добу. В ОК "Південь" зауважили, що ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 130 вогневих ударів. Наші військові били по позиціях ворога, позбавляючи його як живої сили, так і техніки. Мовою цифр усе виглядає так:

44 окупанти;

танк;

2 міномети;

3 одиниці автомобільної та броньованої техніки;

2 склади з боєприпасами;

ангар зі зброєю.

А ще захисники України влучили у понтонну переправу окупантів. Відомо, що на ній у той момент перебувала техніка.

Тим часом Україна продовжує отримувати ППО та іншу допомогу

У Пентагоні напередодні розповіли, коли Україна отримає перші системи ППО NASAMS. У відомстві зазначили, що вони надійдуть до нашої держави у перші тижні листопада.

Раніше Резніков розповів про надання нашій державі нового пакета військової допомоги від Іспанії. Він не уточнив, що до нього входитиме. Але нагадав, що саме ця держава першою надала нам системи Hawk, які допомагають зробити небо над Україною безпечнішим.

Але не поспішають з допомогою в Ізраїлі. Президент країни Іцхак Герцоґ наголосив на низці озброєння, у якого відсутні експортні версії. Мовляв, в Ізраїлі страшенно бояться, що ворогові вдасться вивідати секрети ефективності їхнього оснащення. Тому ним країна і не готова ділитися.

Нагадаємо, що в Україні вдалося збити ворожу ракету з допомогою додатка єППО. Це сталося 22 жовтня, коли росіяни з Півдня випустили "Калібри". І саме завдяки пильним громадянам наші захисники знешкодили снаряд ворога, який міг накоїти чимало лиха.

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