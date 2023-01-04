HIMARS нагадав про себе в Макіївці: чому росіяни вчергове попали в пастку

Масове знищення окупантів у Макіївці – далеко не єдиний випадок такого ефективного та результативного удару української артилерії. Росіяни могли недооцінити можливості ЗСУ, а тому почували себе захищеними.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, окрім Макіївки була Чалаківка у Херсонській області, Сватове та Білогорівка у Луганській області, де було знищено значну кількість росіян та техніки.

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Буде продовження

Дослідник переконаний, що подібні ситуації будуть повторюватись й надалі, бо Україна має на меті звільнити усі окуповані території та знищити усіх російських військових, а отже буде робити усе, щоб досягти своїх цілей.

Олександр Мусієнко розповів про халатність росіян у Макіївці: дивіться відео

Окрім РСЗВ HIMARS Україна має можливості ураження й на ближчу відстань, адже отримала в пакеті допомоги від США велику кількість снарядів до радянських систем "Град".

Слава Богу у нас з'явилась більша кількість боєприпасів для того аби застосовувати на повну, щоб противник, скажімо так, не мав жодного передиху чи жодних поблажок в цьому плані,

– сказав Мусієнко.

Як знищували росіян раніше

Дослідник пригадав випадок, коли у Чалаківці Херсонської області ЗСУ знищили російських спецпризначенців. Тоді окупанти публікували в соціальних мережах своє місцеперебування через що їх вдалось відстежити.

А чому так роблять? Вони ж знають, їх мабуть вчили, що так не можна робити. Мабуть вчили, але чому так роблять? Тому що самовпевненість така є в них, тому що "головотяпство", як вони це називають, халатність така присутня, недбалість,

– зазначив Мусієнко.

Ще однією причиною таких "невдач" росіян, дослідник назвав зневіру до спроможностей український сил, а тому окупанти вирішили, що їм нічого не загрожує, або їхня розвідка їх попередить про можливу небезпеку.

Олексадр Мусієнко припустив, що аналогічною була ситуація і в Макіївці. Росіяни не думали, що їх можуть засікти і вважали, що в разі чого їх попередять, але усі ці фактори не спрацювали. Натомість спрацювала українська розвідка і завдяки виявленій інформації окупантів було знищено.

Що сталось у Макіївці