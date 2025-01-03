HIMARS знищив російський ЗРК "Панцир" у Донецьку

Завдяки спільним діям артилеристів і аеророзвідки Збройних сил України було знищено російський ЗРК "Панцирь-С1" у тимчасово окупованому Донецьку. Удар завдав HIMARS.

Це сталося ще влітку 2024 року, але відео оприлюднили лише тепер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Мілітарний.

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Подробиці операції

Відео, яке підтверджує знищення комплексу, опублікувала 15-та окрема бригада артилерійської розвідки "Чорний ліс". Безпілотник цієї бригади забезпечував коригування удару.

Для ураження ворожої системи протиповітряної оборони використали реактивну систему M142 HIMARS. Удар, найімовірніше, було завдано ще влітку 2024 року, але відео операції опублікували лише зараз.

OSINT-дослідники з телеграм-каналу WarArchive встановили, що "Панцир-С1" перебував у бойовому положенні біля лісосмуги поблизу автодороги в Донецьку. Завдяки аеророзвідці координати цілі були передані артилеристам, які завдали удару.

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По комплексу було випущено два високоточні реактивні снаряди GMLRS M30A1. Ці снаряди мають боєголовки, які вивільняють близько 180 тисяч кульок із карбіду вольфраму, вибухаючи в повітрі.

Унаслідок точного влучання ракети комплексу Панцирь-С1 здетонували, що спричинило займання ракетного палива. Це, ймовірно, призвело до цілковитого знищення російської системи ППО.