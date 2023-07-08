Усі заявлені запаси хімічної зброї у світі знищено: яка країна зробила це останньою

Організація із заборони хімічної зброї заявила про знищення останнього боєприпаса. Таким чином заявлені арсенали хімічної зброї вважаються знищеними.

7 липня 2023 року останній боєприпас був знищений на пілотному заводі зі знищення хімічних речовин Blue Grass у Кентуккі. Таким чином США стати останньою країною, яка позбулася хімічної зброї.

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Байден підтвердив знищення боєприпасів

Очільник ОЗХЗ Фернандо Аріас відзначив, що знищення заявлених запасів хімічної зброї є важливим кроком у ліквідації всієї подібної зброї у світі. Тому він привітав країни, які долучилися до цього процесу, та США, які останніми знищили заявлений запас.

Припинення знищення всіх заявлених запасів хімічної зброї є важливою віхою для Організації. Це критично важливий крок до досягнення її місії щодо остаточної ліквідації всієї хімічної зброї,

– наголосив Аріас.

Президент США Джо Байден підтвердив знищення американського арсеналу хімічної зброї та наголоси, що це великий крок до того, аби позбавити світ жахів цього виду озброєння.

Росія продовжує застосовувати хімічну зброю

Конвенцію про заборону хімічної зброї підписали майже всі країни світу і вона набула чинності 29 квітня 1997 року. Відповідно до документа, підписанти зобов'язалися знищити заявлені запаси хімічної зброї до 30 вересня 2023 року.

Росія заявила про знищення своїх запасів хімічної зброї ще 27 вересня 2017 року. Однак під час російсько-української війни неодноразово були повідомлення про застосування країною-терористом хімічного озброєння проти наших воїнів.

11 квітня 2022 року полк "Азов" під час оборони Маріуполя заявив, що Росія застосувала невстановлену отруйну речовину. Також про застосування хімічної зброї у квітні цього року повідомляли оборонці міста-фортеці Бахмут.

Крім того, у травні цього року в районі Авдіївки росіяни використали боєприпаси з аерозолями дратівливої дії проти українських сил при спробі штурму. Попри хімічну атаку, наші воїни відбили ворожий наступ.