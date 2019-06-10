Хімікати в річці Рось: у Білій церкві досі немає води, організовують пункти видачі

Припинити водопостачання у Білій Церкві припинили 9 червня пізно ввечері – 10 червня місцева влада вирішила продовжити. З 16:00 у місті працюватимуть близько 10 пунктів по забезпеченню безкоштовної питної води для населення.

Жодної небезпеки для здоров’я жителів околиць річки Рось немає, про це сказав заступник директора департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Олександр Лещенко під час брифінгу.

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Так, рятувальники продовжують контролювати ситуацію та контролювати якість питної води, що надходить до Вінниччини та Київщини. Також проводять лабораторні аналізи води.

Однак у Білій Церкві водопостачання досі не відновили. Міський голова Геннадій Дикий заявив, що з 16:00 організують близько 10 пунктів для забезпечення безкоштовної питної води.

(У Білій церкві – 24 канал) усі лікарні, інтернати та інші заклади, які не можуть бути зачиненими забезпечені питною водою. Сьогодні з 16:00 в місті буде організовано близько 10 пунктів по доставці безкоштовної питної води для населення,

– сказав він.

Він додав, що цю інформацію розмістять у ЗМІ та на сайті Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради. Водопостачання у місті відновлять, коли на 100% будемо впевнені в безпечності подачі води на місто.

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