"Х*ле, мочить будем": снайпер з Росії, який воював на Донбасі, їде "миротворцем" у Казахстан

Український блогер прикинувся представником бойовиків з окупованого Донбасу. У розмові з ним росіянин підтвердив, що воював на Сході України та збирається "миротворцем" у Казахстан.

Блогер вдав, що він представник бойовиків з окупованої території Донеччини. У режимі відеозв'язку він поспілкувався з російським снайпером.

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Росіянин розповів, що їде у Казахстан

У розмові Мага зазначив, що він зі східного військового округу, який розташований у Сибіру. Він також підтвердив, що є представником бурятів – народу, який проживає у Республіці Бурятія.

Далі Мага зазначив, що він є снайпером.

Під час розмови стає зрозуміло, що він збирається у Казахстан, зокрема у місто Нур-Султан. Мовляв, туди відправляють всі боєздатні підрозділи. Росіянин навіть похвалився, що вже отримав патрони. Їх він продемонстрував блогеру.

Х*ле, мочить будем,

– сказав він про плани.

Снайпер окупантів воював на Донбасі

Також Мага повідомив, що воював на Сході України. Це було у 2016 – 2017 роках. Він наголосив, що у нього "там половина друзів лежить".

Протести у Казахстані: головне

Ще 3 січня на вулиці кількох міст в Казахстані люди вийшли на протест. Вони вимагали зниження вартості скрапленого газу. Влада вимоги виконала, однак мітингувальники продовжили акції. Тобто ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина насамперед політична.

5 січня ситуація загострилася. Протести охопили 15 міст країни. Через це на усій території Казахстану ввели надзвичайний стан.

Президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ОДКБ ввести війська. Через кілька годин вірменський прем'єр Нікол Пашинян повідомив, що організація підтримала це прохання. Першою свій контингент ввела Росія. Літаками до Казахстану перевезли військових та спецтехніку.

В Організації договору про колективну безпеку кажуть, що у Казахстані перебуває 2 500 "миротворців".

Зверніть увагу – протести у Казахстані: дивіться відео