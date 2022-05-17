Хліб по 40 гривень та викрадення людей: як живе окупований Куп'янськ

Іноді виходить додзвонитись людям у окупований Куп'янськ, там дуже багато зниклих безвісти. Щодня, кількість тих, кого шукають – зростає, люди шукають, як тих хто зник, так і померлих родичів.

Про це повідомляє 24 каналу кореспондентка із Харкова, Анна Черненко. Вона також додала, що когось узагалі примусово вивезли в Росію і з ними так само немає зв'язку.

Читайте також До Харкова вже повернулось близько 600 тисяч людей: у метро досі живуть понад 4 тисячі

У самому Куп'янську дуже важко із мобільним зв'язком, потрібно виходити на певні території, але це дуже небезпечно. Місцеві йдуть на великий ризик, аби подзвонити рідним, про це говорить кореспондентка з Харкова.

Також треба додати, що дуже сильно зросли ціни. Наприклад буханка хліба у Куп'янську може коштувати й 40 гривень,

– стверджує Анна Черненко.

За словами журналістки, окрім проблеми зникнення людей та високих цін – у місті великі проблеми із медикаментами. Повідомлення про пошук ліків також можна зустріти ледь не у кожному місцевому пабліку.

Партизани на Харківщині

Але, попри всі негаразди, кореспондентка зазначає, що у Куп'янську активізувався український партизанський рух і небайдужі розклеюють антиросійські листівку по місту. Зрозуміло, що окупанти намагаються "виловити" наших людей, тому зараз активно їх шукають.

Харківський напрямок: останні важливі новини

Росія продовжує страшні масовані удари по території України – дивіться відео