Росія у Криму створює живий щит з дітей: до "Артеку" відправили "мальчіка Фьодора" з Брянщини

Божевільні російські пропагандисти знову взялися за старе. Цього разу "героя з Брянщини" Федора відправили в дитячий табір "Артек" у тимчасово окупованому Криму.

Російські ЗМІ пишуть, що "брянський юний герой" Федір Симоненко в День захисту дітей привітав усіх артеківців зі святом. Хлопець сказав, що "дуже радий" відвідати окупований півострів, передає 24 Канал.

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"Брянський герой" побажав усім щасливого дитинства

У дитячому центрі щодня відбуваються заходи, майстер-класи. А ще "Артек" – це нові друзі та яскраві враження! Вітаю всіх дітей, які його підтримували за мене та бажаю всім мирного та щасливого дитинства!

– сказав Федя.

Такі заяви героя російських пропагандистських роликів виглядають абсолютно цинічно після того, як російські ракети вночі вбили та поранили дітей у Києві.

Ми ж нагадаємо, що "Артек" в Криму став "місцем сили" російської пропаганди. Так, голова комітету національної безпеки і оборони Сейму Литви Лаурінас Кащюнас розповів, що до табору загарбники намагаються заманити дітей віком 12 – 13 років.

Окупанти пропонують путівку до табору переможцям міжнародних конкурсів, у яких беруть участь колективи з Казахстану, Ізраїлю, Бельгії, Марокко, Єгипту, Таджикистану та Вірменії.

Терористи намагаються такими діями скласти враження про легітимність окупації Криму та перетворити дітей з інших країн на живий щит перед можливим контрнаступом ЗСУ.

РДК дарує "свято"

Після сьогоднішніх подій у Шебекіно багато місцевих жителів вимушено виїхали з міста. У телеграм-каналах пишуть, що евакуйованих розмістили на території "Бєлгород Арени".

Як зазначають самі ж росіяни, "в честь свята" для дітей організували культурну програму.

Як розважають евакуйованих з Шебекіно дітей / Скриншот