У Миколаєві під час відпочинку втонув маленький хлопчик. Його дістали з басейну ще живим.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Миколаївської області.

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Що відомо про загибель дитини в комплексі відпочинку в Миколаєві?

Поліцейські отримали виклик від 43-річної жительки Миколаєва про те, що на території одного з комплексів відпочинку міста в басейні потонув 6-річний хлопчик. Дитину дістали з води. На місце приїхали лікарі швидкої допомоги, однак реанімаційні дії не мали результату. Врятувати хлопчика не вдалося.

Поліцейські вивчають обставини трагедії та з’ясовують обставини загибелі дитини. Тривають першочергові слідчі дії.

Слідчі зареєстрували подію в миколаївському комплексі як "нещасний випадок".

Нагадаємо, у Чорноморську, що в Одеській області, другу добу шукають підлітка, який зник у морі під час шторму 28 липня.

Хлопця шукали на 16 500 квадратних метрів морського дна та 8 кілометрів узбережжя, однак поки що дитину не знайшли.

А 26 липня на водоймі в Чернігові загинув 3-річний хлопчик, який відпочивав з мамою на місцевому озері "Земснаряд" потонув маленький хлопчик. Повідомлення про те, що дитина втонула, надійшло приблизно опівдні. Дитину дістали з води, але медики вже не змогли йому допомогти.