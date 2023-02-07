На Львівщині хлопчик на санчатах загинув під колесами машини швидкої

У місті Дрогобичі, що у Львівській області, восьмирічний хлопчик потрапив під колеса карети швидкої допомоги. Сталося це тоді, коли він катався на санчатах.

У пресслужбі поліції констатували, що цей інцидент трапився у понеділок, 6 лютого, близько 15:00. Також зауважимо, що відбулось це на вулиці Андрея Шептицького в Дрогобичі.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

За попередньою інформацією, цей восьмирічний хлопчик на території лікарні катався з гірки на санках та виїхав на дорогу. Там він потрапив під колеса автомобіля швидкої медичної допомоги, яким керував 65-річний водій.

Від отриманих травм хлопчик помер. На місці працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини,

– написали в поліції Львівщини.

Окрім того, нам зазначили, що силовики відкрили провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу нашої держави. У ній йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Кримінал та ДТП: останні новини

Водія швидкої, що, ймовірно, винний у цьому ДТП, можуть позбавити волі на термін від трьох до восьми років зі забороною керувати транспортними засобами до трьох років. Проте наголосимо, що правоохоронці поки встановлюють усі обставини події.

У Горішніх Плавнях на Полтавщині невідомий чоловік скривдив підлітка через те, що той кидав сніжками в його авто. Власне, він вивіз юнака в ліс, де й побив.

Водночас у Туреччині не так давно перекинувся пасажирський автобус, що прямував до Бодрума. Внаслідок цього загинуло 8 людей, також відомо про 40 постраждалих.

Окрім того, у патрульній поліції Києва розповіли, що п'яний чоловік їздив по столиці в автівці без лобового скла. За це його притягнули до адміністративної відповідальності.

Ці всі історії засвідчують, що дорожньо-транспортні пригоди не є рідкістю. Тому слід бути дуже уважними та, звісно, що не сідати за кермо на підпитку.