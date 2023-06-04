Хлопець заліз на дах оперного театру у Львові: у мережі опублікували відео інциденту
Джерело:телеграм-канал "LVIV.MEDIA"
У Львові ввечері 4 червня трапився прикрий інцидент. Так, 16-річний хлопець заліз на дах оперного театру міста.
На місце одразу приїхала поліція, щоб спробувати розв'язати цей інцидент. Згодом хлопця все ж вдалося зняти з даху театру.
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Хлопець заліз на дах львівської опери
У мережі опублікували кілька відео, де видно, як хлопець виліз на край даху львівського оперного театру. Він стояв та дивився на людей, що стояли знизу.
Хлопець заліз на дах Львівської опери / Відео телеграм-каналу "Труха.Львів"
Згодом очевидці повідомили, що хлопець все ж почав спускатися вниз. Він робив це обережно, намагаючись не пошкодити себе.
Хлопець у Львові почав спускатися з даху оперного театру / Відео телеграм-каналу "Lviv.Media"
Наразі достеменно невідомо, навіщо хлопець забрався на дах львівської опери. Усі деталі встановлюють правоохоронці.
Що сказали про інцидент у поліції
Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла про деталі інциденту. За її словами, хлопець наразі перебуває в безпеці.
Поліція встановила його особу: це 16-річний житель міста Яворів,
– зазначила вона.
Речниця також наголосила, що батьків хлопця повідомили про інцидент. Тепер поліція очікує, коли вони прийдуть і вже всі обставини з'ясовуватимуть особисто з ними.
Нещодавно у Львові трапився інцидент з російською музикою
- У центрі Львова ввечері 2 червня хлопець грав на гітарі та співав пісню російського виконавця Віктора Цоя. На обурливий інцидент відреагувала депутатка Наталія Піпа, зробивши хлопцю зауваження.
- Попри це хлопець досить агресивно відреагував на зауваження, сказавши, що він з Одеси і там нібито всі розмовляють російською. Він також заступився за Віктора Цою назвавши його "легендою року".
- Цей інцидент викликав обурення серед українців, які не схвалили таку поведінку хлопця. Через кілька днів він записав вибачення та визнав свою провину.