"Раптово опинився у притулку": у Львові хлопець, що виконував пісні Цоя, записав цікаве відео

Історія з хлопцем, який публічно виконував пісні російського співака Віктора Цоя у Львові, набрала нового оберту. Так, підліток записав відео, де стверджує, що наразі перебуває у дитячому притулку.

Хлопець також стверджував, що його туди буцімто помістили навмисно. Крім цього, він зазначив, що скоро його мають передати батькам в Одесу.

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Поціновувач пісень Цоя опинився у дитячому притулку

Юнак увечері 6 червня опублікував у своєму тіктоці відео, де заявив, що поліція начебто передала його до дитячого притулку. Він заявив, що його там буцімто утримують незаконно, адже його батьки на це дозвіл не давали.

Хлопець, що виконував пісні Цоя, опинився у притулку / Відео з тіктоку morrokinovitsoi

В мене є батьки, все за документами. Немає жодних підстав, щоб мене тут утримували,

– сказав хлопець.

Журналісти розпитали в поліції, де саме перебуває хлопець.Начальник Служби у справах дітей Львівської ОВА Володимир Лис пояснив, що притулок – це заклад соціального захисту для дітей, які заблукали, розсталися зі своєю родиною або їх вилучили з сім’ї.

"Поліція передала хлопця до притулку, оскільки були відсутні його батьки", – зазначив він.

Лис також розповів, що якщо Служба у справах дітей Одеської міської ради дасть підтвердження, що батьки перебувають в Одесі, то юнака посадять на потяг назад додому. До того ж у поліції мають перевірити причину поїздки хлопця у Львів, а також чи не втік він від своїх батьків.

Наостанок керівниця притулку Світлана Гаврилюк сказала журналістам, що соцпрацівники зобов’язані перевірити умови проживання дитини й провести всі необхідні заходи за процедурою.

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