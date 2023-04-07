Чи мають право хлопці 16 – 17 років перетинати кордон

В Україні через війну з Росією триває воєнний стан, який обмежує право на виїзд за кордон для військовозобов’язаних у віці 18 – 60 років. Однак деякі юнаки 16 та 17 років теж зіткнулися з проблемами під час перетину кордону.

Чи мають право юнаки 16 – 17 років перетинати кордон та що змінила постанова уряду – розповідає 24 Канал.

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У скільки років можна самостійно перетинати кордон

Перш за все, необхідно наголосити, що відповідно до статті 313 Цивільного кодексу України особа, яка досягла 16 років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України.

Тобто, після досягнення відповідного віку не потрібно просити дозволу другого з батьків, щоб виїхати з дитиною за кордон.

Що змінила постанова уряду

Наприкінці 2022 року Кабмін ухвалив постанову № 1487 Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Цей документ зменшив вік для постановки на первинний військовий облік. У порядку зазначено, що чоловіки мають ставати на облік у рік досягнення 17-річного віку.

Тобто, тепер треба йти до ТЦК не в момент, коли виповнилось 16, а в рік, коли хлопцю має виповнитися 17 років.

Під час воєнного стану під мобілізацію потрапляють військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Відповідно, їм заборонено виїжджати з України.

Щодо 17-річних юнаків, то перетинати кордон вони мають повне право.

Однак існують випадки, коли прикордонники, використовуючи нову норму уряду, намагаються заборонити виїжджати за кордон у звʼязку з тим, що особа не має прописного свідоцтва з 16 років.

Фактично, з 16 років хлопець має стояти на військовому обліку. Інакше прикордонники можуть не випустити таку особу за кордон.

Чи впливає перебування на військовому обліку на можливість перетину кордону

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів 24 Каналу, що факт перебування на військовому обліку для осіб віком до 18 років жодним чином не впливає на можливість перетину ними державного кордону.

"Згідно з останніми зміна до законодавства, чоловіки мають ставати на військовий облік у рік досягнення 17-річного віку. Тобто якщо раніше вік постановки на облік починався з 17 років, то зараз – з 16 років.

Однак, варто зауважити, що факт перебування на військовому обліку для осіб віком до 18 років жодним чином не впливає на можливість перетину ними державного кордону", – пояснив юрист.

Прикордонники спростували фейк

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон інформувало, що Інтернетом шириться фейковий документ Держприкордонслужби про нібито обмеження виїзду за кордон українським юнакам віком від 15 до 18 років.

Фейковий документ містить значну кількість помилок, зокрема – русизмів.

Прикордонники нагадали, що обмеження щодо виїзду за кордон під час дії правового режиму воєнного стану стосуються чоловіків віком 18 – 60 років, але й для цієї категорії осіб передбачений широкий перелік винятків.

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак теж наголосив, що поширений у мережі нібито наказ Адміністрації Держприкордонслужби, що буцімто встановлено відповідні обмеження – є нічим іншим, аніж роботою проросійських агентів.

"Відповідно до чинних правил перетину державного кордону, особи від 16 років вправі самостійно здійснювати перетин кордону без необхідності їх супроводу батьками чи іншими особами", – резюмував пан Юрчак.