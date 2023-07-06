"Хлопці, несіть ноші": відео перших хвилин після ракетного удару по будинку у Львові
Джерело:Андрій Єрмак
Російські військові вночі 6 липня потужно атакували Львів крилатими ракетами "Калібр". Окупанти поцілили в цивільну інфраструктуру, внаслідок чого є жертви та постраждалі.
Станом на ранок відомо про 4 загиблих та 34 постраждалих у Львові. Про це станом на 9:45 повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
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Ракетна атака Росії забрала життя 4 людей
Очільник ОП опублікував кадри перших хвилин після обстрілу цивільних у Львові. На відео видно роботу рятувальників, а також крики про те, що потрібні додаткові ноші для постраждалих.
Зокрема, допомога була потрібна людям на 4 поверсі будинку, який сильно постраждав від ракетного удару російських терористів.
Перші хвилини після удару по будинку у Львові: дивіться відео
Що відомо про ракетну атаку на Львів
- Пізно вночі у Львові під час повітряної тривоги пролунало кілька сильних вибухів. За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія атакувала Львів крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.
- Силам ППО вдалося знешкодити 7 з 10 ракет: ще три, на жаль, влучили. У Повітряних силах повідомили, що окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі Львова. Місцева влада підтвердила удар по критичній інфраструктурі.
- Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок ракетної атаки 4 людини загинуло, однак рятувальники продовжують пошуки. Також 13 людей у лікарні у різних станах.
- Через атаку у Львові пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнало 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів.
- На ракетний терор з боку російських військових відреагував президент Володимир Зеленський. Він опублікував відео наслідків нічної атаки, а також підкреслив, що обов'язково буде відчутна відповідь російському ворогу.
- У ЗСУ заявили, що ворог готувався до атаки по Львову. Зокрема, окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. При цьому в ЗСУ нагадали, що ракети "Калібр", якими Росія атакувала Львів, здатні подолати відстань у 2 500 кілометрів. Таким чином, ракета фактично покриває всю територію України.