"Хлопці, несіть ноші": відео перших хвилин після ракетного удару по будинку у Львові

Російські військові вночі 6 липня потужно атакували Львів крилатими ракетами "Калібр". Окупанти поцілили в цивільну інфраструктуру, внаслідок чого є жертви та постраждалі.

Станом на ранок відомо про 4 загиблих та 34 постраждалих у Львові. Про це станом на 9:45 повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Ракетна атака Росії забрала життя 4 людей

Очільник ОП опублікував кадри перших хвилин після обстрілу цивільних у Львові. На відео видно роботу рятувальників, а також крики про те, що потрібні додаткові ноші для постраждалих.

Зокрема, допомога була потрібна людям на 4 поверсі будинку, який сильно постраждав від ракетного удару російських терористів.

Перші хвилини після удару по будинку у Львові: дивіться відео

Що відомо про ракетну атаку на Львів