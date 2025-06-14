Медики боролися до останнього: на Херсонщині помер 11-річний хлопчик, якого атакував дрон ворога

На Херсонщині в лікарні помер хлопчик з Білозерки, який 11 червня зазнав поранень унаслідок атаки ворожого безпілотника. Йому було 11 років.

Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Херсонської ОВА.

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Помер хлопець, якого поранив російським дрон

Російські окупанти забрали життя ще однієї дитини на Херсонщині.

11-річний хлопчик, який 11 червня зазнав тяжких поранень внаслідок атаки ворожого безпілотника у Білозерці, помер у лікарні,

– повідомив Олександр Прокудін.

Лікарі до останнього боролися за життя хлопця, але врятувати дитину не вдалося.

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Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський вшанував пам'ять дітей, які загинули внаслідок війни. Він зазначив, що точна кількість загиблих дітей внаслідок російських дій наразі невідома, адже немає доступу до тимчасово окупованих територій.

Лідер країни наголосив, ще доведеться встановити, скільки вбитих Росією дорослих і дітей поховані в масових могилах біля Маріуполя й інших знищених окупантами наших міст і сіл.