На Хмельниччині в ДТП загинула сім'я: серед них – 3-річних хлопчик
Джерело:ДСНС України
Біля села Веселівка Красилівського району, що на Хмельниччині, загинула ціла сім'я – 38-річного чоловік, 40-річна жінка та 3-річний хлопчик.
Про трагедію рятувальникам повідомили орієнтовно о 18 годині 1 серпня. Попередньо відомо, що зіткнулись автомобілі Dacia Logan та Mercedes Benz.
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Надзвичайники 14 Державної пожежно-рятувальної частини міста Красилів та 1 Державної пожежно-рятувальної частини з обласного центру прибули на місце трагедії.
На місці з'ясувалося, що автотроща спричинила загибель 38-річного водія автомобіля Dacia Logan, а також його 40-річної пасажирки та 3-річної дитини,
– повідомили рятувальники.
Водія іншого авто затисло металевими конструкціями. Надзвичайники деблокували травмованого водія Mercedes та віддали його в руки медикам. Ба більше, доклали зусиль, щоб запобігти загорянню автомобілів.
Згодом рятувальники деблокували тіла загиблих. 24 каналу стало відомо, що у автомобілі Dacia Logan їхала сім'я – 38-річний чоловік, його 40-річна дружина та 3-річний син. Ймовірно, відбулось лобове зіткнення.
Причину та обставини події з'ясовують правоохоронці.
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