На Хмельниччині під час атаки пошкоджений об'єкт інфраструктури, – ОВА
Джерело:Хмельницька ОВА
Внаслідок нічної атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури на Хмельниччині. Знеструмленими залишаються кілька населених пунктів.
Один з приватних будинків зазнав пошкоджень даху та стелі. На щастя, загиблих та травмованих немає.
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Що відомо про атаку "Шахедів" на Хмельниччині
Вночі проти 6 березня в Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В регіоні працювали сили ППО. Втім, виникли ушкодження інфраструктури.
Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили 6 БпЛА типу "Шахед" в межах Хмельницької області,
– проінформували у Хмельницькій ОВА
Внаслідок атаки було пошкоджено один з об'єктів інфраструктури. Через це знеструмленими залишаються кілька населених пунктів. Також в одному з приватних будинків було пошкоджено дах і стелю.
Усі відповідні служби працюють. Загиблих та травмованих немає.
Що відомо про нічну атаку "Шахедів"
- В ніч на 6 березня окупанти випустили по Україні 42 ударних дрони. У Повітряних силах розповіли, що Сили оборони успішно знищили 38 ворожих дронів.
- Повітряні сили повідомляли вночі, що безпілотники на Хмельниччині атакували місто Старокостянтинів, після чого продовжили свій рух на захід.
- Суми також потрапили під удар "Шахедів". Відомо, що у місті було 3 влучання та постраждалі. Втім, місцева ОВА не розповіла подробиць, зауваживши, що дані про постраждалих і масштаб руйнувань уточнюють.