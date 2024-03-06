На Хмельниччині під час атаки пошкоджений об'єкт інфраструктури, – ОВА

6 березня 2024, 08:55
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Джерело:

Хмельницька ОВА

Внаслідок нічної атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури на Хмельниччині. Знеструмленими залишаються кілька населених пунктів.

Один з приватних будинків зазнав пошкоджень даху та стелі. На щастя, загиблих та травмованих немає.

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Що відомо про атаку "Шахедів" на Хмельниччині

Вночі проти 6 березня в Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В регіоні працювали сили ППО. Втім, виникли ушкодження інфраструктури.

Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили 6 БпЛА типу "Шахед" в межах Хмельницької області,
– проінформували у Хмельницькій ОВА

Внаслідок атаки було пошкоджено один з об'єктів інфраструктури. Через це знеструмленими залишаються кілька населених пунктів. Також в одному з приватних будинків було пошкоджено дах і стелю. 

Усі відповідні служби працюють. Загиблих та травмованих немає. 

Що відомо про нічну атаку "Шахедів"

  • В ніч на 6 березня окупанти випустили по Україні 42 ударних дрони. У Повітряних силах розповіли, що Сили оборони успішно знищили 38 ворожих дронів.
  • Повітряні сили повідомляли вночі, що безпілотники на Хмельниччині атакували місто Старокостянтинів, після чого продовжили свій рух на захід.
  • Суми також потрапили під удар "Шахедів". Відомо, що у місті було 3 влучання та постраждалі. Втім, місцева ОВА не розповіла подробиць, зауваживши, що дані про постраждалих і масштаб руйнувань уточнюють.
Автор: Ярослав Погончук