На Хмельниччині під час атаки пошкоджений об'єкт інфраструктури, – ОВА

Внаслідок нічної атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури на Хмельниччині. Знеструмленими залишаються кілька населених пунктів.

Один з приватних будинків зазнав пошкоджень даху та стелі. На щастя, загиблих та травмованих немає.

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Що відомо про атаку "Шахедів" на Хмельниччині

Вночі проти 6 березня в Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В регіоні працювали сили ППО. Втім, виникли ушкодження інфраструктури.

Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили 6 БпЛА типу "Шахед" в межах Хмельницької області,

– проінформували у Хмельницькій ОВА

Внаслідок атаки було пошкоджено один з об'єктів інфраструктури. Через це знеструмленими залишаються кілька населених пунктів. Також в одному з приватних будинків було пошкоджено дах і стелю.

Усі відповідні служби працюють. Загиблих та травмованих немає.

Що відомо про нічну атаку "Шахедів"